"Bir bayram da burada yaşıyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında birçok kulübün düzenlemiş olduğu futbol kamplarının benzeri olan eğitimlerde futbolcu adayları, tesislerde ağırlanacak.

Futbol kampına katılan minikler, kulüp bünyesinde görev yapan antrenörlerden eğitim alacak.

Temmuz ayının ilk haftasında başlayacak kamp, haftalık periyotlar halinde eylül ayının son haftasına kadar sürecek.

Beş gün boyunca Metin Oktay Yerleşkesi'nde yatılı kalacak futbolcu adayları, futbol eğitimlerinin yanı sıra tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek kültürel aktivitelere katılacak.

Kamp sonunda eğitime katılanlara sertifika verilecek.