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Altınordu: 1 - Gençlerbirliği: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'ya konuk olan Gençlerbirliği, rakibini 2-1 yendi. Bekir Yılmaz ve Nadir Çiftçi'nin golleriyle kazanan Başkent ekibi bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Altınordu ise 1 puanda kaldı

19 Ağustos 2018 Pazar, 01:01:18 | Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Altınordu, sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.

STAT: Bornova
HAKEMLER: Ramazan Keleş , Gökhan Memişoğlu , Ali Tuna  

ALTINORDU: Erce Kardeşler , Yusuf Acer , Hasan Hatipoğlu , Sinan Osmanoğlu , Oğulcan Ülgün (David Kılınç dk. 46 ), Hüseyin Üner (Muhammed Mert dk. 46 ), Sefa Yılmaz (Kerim Alıcı dk. 76 ), Berkay Samancı , Murat Uçar , Kemal Rüzgar , Serdar Deliktaş
YEDEKLER: Erhan Erentürk, Ali Yaşar, Recep Yemişci, Enes Kubat
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu 

GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk , Ahmet Oğuz , Mert Çetin , Luccas Claro , Alper Uludağ , Yasin Pehlivan , Ahmet İlhan Özek , Stephane Sessegnon , Jailton Paraiba (Deniz Yılmaz dk. 71 ), Bekir Yılmaz (Nadir Çiftçi dk. 78 ), Mert Nobre (Selçuk Şahin dk. 81 ?)
YEDEKLER: Mahmut Boz, Rahmetullah Berişbek, Bady
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri 

GOLLER: Bekir Yılmaz (dk. 29), Nadir Çiftçi (dk. 79) (Gençlerbirliği), Kemal Rüzgar (dk. 53) (Altınordu)
SARI KARTLAR: Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Oğulcan Ülgün, Sefa Yılmaz, David Kılınç (Altınordu)


MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Sessegnon ceza sahasına kadar sokulup ortasında Jailton'ın pasında Nobre'nin şutunu Berkay son anda ayak koyarak çıkardı.
17. dakikada sağ kanattan Sessegnon’un köşe atışında ceza sahasında İlhan Özek'in kafa vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
29. dakikada kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda Sessegnon’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Bekir Yılmaz'ın kafa vuruşu filelere gitti. 0-1
47. dakikada Hasan Hatipoğlu’nun savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına kadar yaklaşan Sessegnon'un pasında Bekir Yılmaz'ın gelişine şutunda kaleci Erce Kardeşler uzanıp topu kontrol etti.
54. dakikada sol kanattan Yusuf Acer ortasında arka direkte Murat Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topa Muhammet Mert'in şutu savunmadan döndü. Dönen topu Kemal Rüzgar tamamladı. 1-1
62. dakikada kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda Sessegnon serbest vuruşunda kaleci Erce topu üst köşeden çıkardı.
79. dakikada Ahmet Oğuz, Altınordu savunmasının çıkarken kaptırdığı topu defansın arkasına havalandırdı. Nadir Çiftçi gelişene kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
84. dakikada İlhan Özek sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girip direkt kaleye vurdu, kaleci Erce Kardeşler topu çizgiden ayaklarıyla çıkardı.



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