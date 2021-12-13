Eroğlu, yaptığı açıklamada, son oynadıkları Yılport Samsunspor maçında sezonun en iyi futbolunu sergilemelerine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti. Ligin ilk devresinde 3 maçın kaldığını hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kalan 3 maç ve kazanılması gereken 9 puan var. Her takım her takımı yenebiliyor. Önemli olan bizim bu maçlarda nasıl bir performans ortaya koyacağımız. Öncelikli hedefimiz Kocaelispor maçını kazanıp sonra diğer maçlara bakmak. Yeni oluşan ve genç futbolculardan kurulmuş bir kadromuz olduğu için kurguladığımız takım belli bir noktadan sonra çıkışa başlıyor. Bu çıkışın zamanı geldi. Oyun anlamında istediğimiz çıkışı yakaladık fakat bunları skora yansıtamadık. Günlük olarak plan yapmıyoruz. Buradan çıkaracağımız iyi oyun, iyi kurgu ile ikinci yarıda çok önemli puanlar alacağız."

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Kocaelispor maçında hakem Furkan Aksuoğlu görev yapacak.​​​​​​​