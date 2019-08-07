Dış transferde şimdiye kadar sadece 2 takviye yapan, gidenlerin yerlerini altyapıdan gelen gençleriyle dolduran kırmızı-lacivertliler, 22 yaş ortalamasıyla mücadele etti. Kadrosunda 6 yabancı oyuncu ve deneyimli ayakları bulunan Altay karşısında kalesini gole kapatan Altınordu, tamamı yerli futbolculardan kurulu kadrosuyla başarılı olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Altınordu'da bu sezon A takıma alınan 16 yaşındaki stoper Ravil ilk 11'de görev alırken, 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak ise sonradan oyuna girdi. Bu iki gencin yanı sıra Egehan, Onur Taha, Caner, Yusuf Yalçın, Oğulcan, Ali Mert, Kerim ve Yusuf Acer, süre bulan altyapı patentli diğer isimler olarak dikkat çekti. Sakatlıktan çıkan Kemal ve ağrıları olan Fatih'in yokluğunda ileri uçta görev alan orta saha oyuncusu Okan da alternatif bir santrfor olabileceğini gösterdi. Kaleci Erhan da yaptığı kurtarışlarla teknik ekibe güven verdi.

HATAY MAÇI BOLU'DA

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 18 Ağustos'ta deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak Altınordu, ev sahibi ekibin stadının bakımda olması nedeniyle müsabakayı Bolu'da oynayacak. Kırmızı-lacivertliler ilk yarıdaki maçı İzmir'de ikinci yarıdaki karşılaşmayı Hatay'da oynamayı teklif ederken, Hatayspor da bu teklife olumlu yaklaştı. Ancak, aynı hafta Bornova Stadı'nda Göztepe'nin, Atatürk Stadı'nda ise Altay'ın müsabakaları olması nedeniyle yapılan plan gerçekleşmedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hatayspor'a Rize ya da Bolu alternatiflerini sunduğu, Hatay ekibinin Bolu'yu tercih ettiği belirtildi.