Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altınordu'nun play-off inadı

AA

Spor Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala ilk 6 sıra içinde kendisine yer bulan Altınordu, kalan maçlarda play-off barajında kalma mücadelesi verecek

Altınordu

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftada deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu, Adana Demirspor'un puan kaybettiği haftanın ardından kendisine ilk 6 içinde yer buldu.

Adanaspor galibiyetiyle puanını 54'e çıkaran Altınordu, Adana Demirspor'un deplasmanda Giresunspor'a mağlup olmasıyla 6. sıraya yükseldi. İzmir temsilcisi son iki haftaya 52 puanlı Adana Demirspor ve Ümraniyespor'un önünde girdi.

Kalan 2 haftada bu pozisyonunu korumayı hedefleyen Altınordu gelecek hafta Boluspor'u konuk ettikten sonra Giresunspor deplasmanına çıkacak.

Altınordu, 2014-2015'ten itibaren tekrar mücadele ettiği 1. Lig'de ilk sezonunda play-off'u 1 puanla kaçırmış, son 2 sezonda ise averajla ilk 6 içinde kendisine yer bulamamıştı.

Geçen sezon averajla Altınordu'nun önünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2016-2017'de ise Göztepe, play-off'tan Süper Lig vizesi almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'tan Bülent Yıldırım'a dev tepki! | Beşiktaş haberleri
FUTBOLGökhan Gönül'den şok sözler!
Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak? (2'li averaj hesapları, kalan maçlar)
FUTBOLBitime 3 hafta kala son hesaplar!
Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaş zaferini kutladı
FUTBOLFlorya'da çılgın kutlama!
Yazarlar Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi
FUTBOL"Bülent Yıldırım'dan utanç duydum"
Gökhan Gönül'den şok sözler: Hakeme verin!
FUTBOLGökhan'dan şok sözler: Hakeme verin!
Akhisarspor'un kader haftası
FUTBOLAkhisarspor'un kader haftası
Zenit şampiyon olduğunu uçakta öğrendi
FUTBOLUçakta gelen şampiyonluk
Göztepe'ye ilaç gibi galibiyet
FUTBOLGöztepe'ye ilaç gibi galibiyet
Suarez'den Eljif Elmas'a sürpriz hediye
FUTBOLSuarez'den Eljif'e sürpriz hediye
Mustafa Cengiz'den şampiyonluk açıklaması!
FUTBOLCengiz'den şampiyonluk açıklaması!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X