Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 7. sezonuna girmeye hazırlandığı Altınordu'da daha önce yaşadıkları 2 şampiyonluğun ve Spor Toto 1. Lig'de başarının, sistemlerine bağlı olduğunu belirtti.
Sistemlerinin kusursuz bir çark gibi çalıştığını bildiren Eroğlu "Gökhan Karadeniz, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi oyuncuların ayrılmasından sonra bu sistem nasıl işlediyse şimdi de çalışacak. Bizim için önemli olan, sisteme devamlılık kazandırmak." ifadelerini kullandı.
Eroğlu, bir önceki dönemde 13 gol atan Mirkan-Kerim-Barış-Erdoğan dörtlüsünün geçen sezon 45 gole ulaştığını, takıma yeni katılanların da bu yapıya uyum sağlayacağını ve şampiyonluk yolunda kendilerine güç vereceğini bildirdi.
İki sezon önce 19 yaş altı takımında yer alan 10 futbolcunun geçen sezon ligde forma şansı bulduğunu hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:
"Bir sezonda toplam 17 gencimize görev verirken yarışmacı kimliğimizi de ortaya koyarak sürekli play-off barajı içinde kaldık. Ligin en genç ekibi olarak sürekli bu hedefin içinde kalmak kolay iş değil. Geçen sezon da Süper Lig'i çok istedik. Ligin ikinci yarısındaki serimiz, ilk bölümdeki kayıpları telafi etmemize yetmedi. İzmir'de kaybettiğimiz 19 puan bizi play-off barajının dışına itti. Buna karşın deplasmanda en başarılı iki ekipten biri olduk. Yeni sezonda iç saha-deplasman puanını dengelemeli ve iyi bir başlangıç yapmalıyız. Bu nedenle Balıkesirspor karşılaşmasına büyük önem veriyoruz."
Eroğlu, kadrosunda yabancı oyuncu olmadan Süper Lig'e çıkan ve orada kalıcı başarı elde eden ilk kulüp olmayı hedeflediklerini dile getirerek "Futbolun tüketen değil, üreten tarafındayız. Bu üretim, bizi gerçek anlamda başarıya taşıyacak. Bizim gibi ekipler için Süper Lig, Spor Toto 1. Lig’den daha kolay. Gerçek anlamda futbolun oynandığı, mücadele ve taktiğin olduğu bir ligde futbol karakterimizi sahaya yansıtarak daha rahat edeceğimizi görüyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Alıcı'nın atletik özellikleri bulunan ve iki kanatta da görev yapabilen bir oyuncu olduğunu, kaleci Berke Özer'in de kısa süre forma şansı bulmasına rağmen kendini ispat ettiğini aktaran Eroğlu, her iki futbolcuyu Altınordu misyonunun birer temsilcisi olarak gördüğünü ifade etti.
Eroğlu, bünyelerine kattıkları TFF 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu Futbol Kulübüne giden genç oyuncuların, Altınordu'ya daha hazır halde geleceğini belirtti.
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