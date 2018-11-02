Altınordu - Sanica Boru Elazığspor karşılaşma önü

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Altınordu, 02 Kasım 2018 Cuma günü Sanica Boru Elazığspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Altınordu 13 puanla 9. sırada, Sanica Boru Elazığspor 7 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Altınordu, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sanica Boru Elazığspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 202 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Altınordu kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.45, Sanica Boru Elazığspor sahadan galip ayrılırsa 4.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Altınordu önceki hafta Eskişehirspor mücadelesinde 2-4 kazandı.

Sanica Boru Elazığspor ise G.Antep Bld.Spor maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Altınordu, 8 gol attı ve 4 gol yedi.

Sanica Boru Elazığspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sanica Boru Elazığspor, 3 gol atarken 9 gol yedi.

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