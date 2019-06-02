Altınordu U17 takımı şampiyon oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altınordu U17 takımı şampiyon oldu

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U17 Takımı, Galatasaray ile oynadığı Elit U17 Süper Kupa Finali’ni 5-1’lik skorla kazanıp şampiyon oldu

Altınordu

Kırmızı-lacivertli ekibin gollerini 17. dakikada Enis Destan, 47’de Salih Kavrazlı, 51’de Yiğit Emre Çeltik, 70’de Tayfun Tatlı ve 76’da Polat Abay kaydetti. Galatasaray’ın tek golünü 66’da penaltıdan Metehan Baltacı attı. Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı 100’e yakın seyirci ve Altınordu idari ve teknik kadrosu ile ALFA futbolcuları da izledi. Altınordu’nun U15 Takımı da geçen hafta Türkiye şampiyonu olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
FUTBOLGalatasaray'ı devler bekliyor!
Kaptan gemiyi terk etmedi! Son dakika Galatasaray haberleri (Selçuk İnan)
FUTBOLİmzanın perde arkası!
Eski Fenerbahçeli haber gönderdi! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (2 Haziran)
FUTBOLEski Fenerbahçeli, Beşiktaş'a haber gönderdi!
Roberto Soldado, Fenerbahçe'ye veda etti
FUTBOLFenerbahçeli yıldız veda etti!
Şampiyonlar Ligi'nde yılın takımı açıklandı
FUTBOLDevler Ligi'nde yılın takımı açıklandı
Devler Ligi’nde şampiyon Liverpool
FUTBOLİşte o anlar!
Gazişehir Gaziantep şampiyonluğu kutladı
FUTBOLBir şehir uyumadı!
Galatasaray Lisesi'nde Geleneksel Pilav Günü etkinliği yapıldı
FUTBOLGalatasaray Lisesi'nde pilav günü
A Milli Futbol Takımı Alanya'da
FUTBOLA Milli Takım, Alanya'da
Tiago Lopes: "Hiçbir kulüple anlaşma yapmadım"
FUTBOLTiago Lopes'ten transfer sözleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X