Altınordu'ya yeni ulaşım sponsoru

Altınordu Kulübü, Corendon Airlines ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, ilk sponsorları Petrol Ofisi'nin ardından AXA Sigorta ve KİP'le anlaşmalar imzaladıklarını, bugün de Corendon Airlines ile gelecek yolculuğuna başladıklarını söyledi.

Sponsor kelimesine çok sıcak bakmadığını belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Corendon Airlines gibi değerli kurumları, 'birlikte yürüdüğümüz' firmalar olarak nitelendiriyorum. Bu kurumlar, bizim için formaya yapıştırılmış bir logodan ibaret değildir. Bizler, bu toprakların çocuklarını geleceğe taşımak için el ele verdik. O açıdan attığımız her imza çok değerlidir. Corendon Airlines ile Altınordu, birbirlerine çok benzeyen iki kurum. Bu topraklarda doğup, yönünü Avrupa'ya çeviren ve spora gerçekten büyük değer veren Corendon Airlines'ı yanımızda görmek bizleri çok mutlu etti."

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Türkiye'yi yurt dışında gururla temsil ettiklerini, Altınordu Kulübüne sponsor oldukları için büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Desteklerinin, Altınordu'nun geleceğe yatırım vizyonuna ve Türk futboluna büyük katkı sağlayacağına emin olduğunu aktaran Karaer, şunları kaydetti:

"Çok uzun süreli olmasını dilediğimiz, 'Geleceğe Uçuş' sponsorluğumuz kapsamında, logomuz Altınordu Kulübü formalarında yer alacak. İleri futbol eğitimi alan gençlerimizin, yurt dışındaki uluslararası gençlik turnuvalarına katılımlarını destekleyecek, konaklama ihtiyaçlarına yanıt verecek ve birlikte turnuva organize edeceğiz. Ayrıca dünyanın çok uzak bölgelerinden gelen çocukları futbol ve eğlencenin etrafında birleştiren, alt yaş futbol turnuvaları arasında çok saygın bir yere sahip olan 12 Yaş Altı İzmir Kupası'na da destek verip, bu organizasyonun daha renkli olmasını sağlayacağız."