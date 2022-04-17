Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Altınordu
ABONE OL

Altınordu, yenilmezlik sersini 6 maça çıkardı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, yenilmediği son 6 karşılaşmada 5. galibiyetine ulaştı.

Altınordu, yenilmezlik sersini 6 maça çıkardı

Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 yenildiği 26. haftada 22 puanla 18. sırada yer alan Altınordu, 27. haftadan itibaren aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.

Mağlup olmadığı son 6 haftada 16 puan toplayan İzmir temsilcisi, düşme hattından çıktığı ligde son 6 hafta öncesinde 38 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Gol yemediği 4 maçta NasaDoge Menemenspor (1-0), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Bereket Sigorta Ümraniyespor (1-0) ve Adanaspor'u (2-0) mağlup eden Altınordu, Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra dün de Manisa FK'yi 1-0'lık skorla geçti.

Ligde kalan 6 haftanın 1 tanesini maç yapmadan geçecek Altınordu, 20 Nisan Çarşamba günü MKE Ankaragücü’ne konuk olduktan sonra 25 Nisan Pazar günü Yılport Samsunspor’la da deplasmanda karşılaşacak.

Ligin 35. haftasında müsabakası bulunmayan İzmir temsilcisi, sezonu Kocaelispor (D), Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor (D) karşılaşmalarıyla tamamlayacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Terim sessizliğini bozdu!
FUTBOL Sessizliğini bozdu!
"İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM" Son dakika: Fenerbahçe-Göztepe maçı yazar yorumları
FUTBOL "İlk defa şahit oluyorum"
Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i isteyen takımı açıkladı!
FUTBOL "Transfer teklifi geldi!"
Boluspor'da Reha Erginer dönemi sona erdi
FUTBOL Boluspor'da Erginer dönemi sona erdi
Pelkas'ın sağ ayağında yırtık tespit edildi
FUTBOL Pelkas'ta yırtık tespit edildi!
Altay Bayındır: Her maç final
FUTBOL "Her maç final"
Son dakika: Fenerbahçe - Göztepe maç sonucu
FUTBOL Süper Fener!
Son dakika: Manchester United - Norwich MAÇ SONUCU
FUTBOL Ronaldooo! Yine yaptı
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri
FUTBOL İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri
Galatasaray'da başkan adayları konuştu! - Galatasaray haberleri
FUTBOL Adaylar konuştu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.