TFF 1. Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Altınordu, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 1.95 boyundaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Altınordu, Ravil Tagir'in Başakşehir'e transferinin ardından stoper arayışlarını sürdürüyordu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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