Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. LigAltınordu
ABONE OL

Altınordulu Batuhan Kırdaroğlu'nun ayağında kırık tespit edildi

Bursaspor maçında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Batuhan Kırdaroğlu'nun sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi

Bursaspor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu'nun, Bursaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçta sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Kulüp yetkililerden alınan bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçta girdiği ikili mücadelede sakatlanan Kırdaroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan ilk tetkiklerde, 19 yaşındaki oyuncunun sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildi. Batuhan Kırdaroğlu'nun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bu arada, pozisyonda Kırdaroğlu'nun iki mücadeleye girdiği Bursasporlu Tayfur Bingöl de hastaneye giderek genç oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karşılaşmanın 50'nci dakikasında orta alandaki mücadelede Bursasporlu Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle Batuhan Kırdaroğlu yerde kalmış, hakem Koray Gençerler pozisyona kırmızı kart vermişti. Batuhan, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, sahadaki iki takımın da futbolcuları üzüntü yaşamıştı.

BURSASPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bursaspor Kulubü, sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Hiçbir sonuç, insan sağlığından önemli değildir. Sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edilen Batuhan Kırdaroğlu'na ve Altınordu camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Batuhan Kırdaroğlu'nun en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLFerdi sigorta!
Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 2 MAÇ SONUCU
FUTBOLBaşakşehir, Antalya'da kazandı!
Geceye Ferdi Kadıoğlu damgası: Real Madrid'de oynasa...
FUTBOLGeceye Ferdi Kadıoğlu damgası!
Son dakika haberi Galatasaray'da ayrılık!
FUTBOLGalatasaray'da ayrılık!
Henry Onyekuru gelecek sezon da yok!
FUTBOLGelecek sezon da yok!
Son dakika haberi! Trabzonspor'a G.Saray maçı öncesi 3 müjde!
FUTBOLGalatasaray maçı öncesi 3 müjde!
Bursaspor: 1 - Altınordu: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOLBursa 10 kişiyle kazandı!
Yeni Malatyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOLMalatya'da çıt çıkmadı!
Hasan Ali performans artırdı
FUTBOLHasan Ali performans artırdı
Hikmet Karaman'dan sabır çağrısı
FUTBOLHikmet Karaman'dan sabır çağrısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X