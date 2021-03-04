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Altınordulu Enis Destan şimdiden Avrupa'nın radarında

Spor Toto 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altınordu'da son haftalarda attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki forvet Enis Destan, Avrupa kulüplerinin radarına girdi

Altınordulu Enis Destan şimdiden Avrupa'nın radarında

İzmir ekibinin altyapısından yetişen genç santrforla Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'dan bazı kulüplerin ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon vitrine çıktığı kulübünde 17 maçta 9 kez ilk 11'de şans bulup 9 gol kaydeden Enis için nabız yoklamaya başlayan Avrupa ekiplerinin sezon sonunda resmi teklif sunabileceği bildirildi.

Son 6 maçta 7 gol kaydeden Enis Destan'ın bonservis ücretinin kalan 10 haftada sergileyeceği performansa göre değişiklik gösterilebileceği ifade edildi. Altınordu'da art arda attığı gollerin ardından ilk ay-yıldız heyecanını Ümit Milli Takım'a seçilerek yaşayan Enis, öncelikli hedefinin kendisi gibi Altınordu'dan yetişip şu an İngiltere'de Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Avrupa'da futbol oynamak olduğunu açıkladı.

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