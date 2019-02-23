Başakşehir - Bursaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenirken Yeşil-Beyazlı kulübün idari menajeri Altuğ Günaydın açıklamalarda bulundu.

Günaydın, erteleme talebinin ilk olarak Başakşehirli oyunculardan geldiğini belirterek "Maç öncesinde karlı ve soğuk bir hava bekleniyordu. Isınma sırasında rakip takım oyuncularının bir isteği olmuş, hakem bize de gelip sordu. İsterseniz, erteleyeceğiz dedi. Oyuncularımıza sorduk, oynanabileceğini söylediler. Onlar oynamak istediklerini söyledi" dedi.

"YANLIŞ KARARLARA VESİLE OLABİLİR"

Mücadelenin başlamasının ardından hakemin oyunu durdurmasıyla ilgili konuşan Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakem gözüne çok kar kaçtığını ve VAR hakemleri de çok fazla şey göremediklerini, yanlış kararlara vesile olabileceğini söylemiş. Hakem o noktada karar mercii oluyor, o da maçı erteleme yönünde kararını verdi. Çok taraftarımız gelmişti, onlar için tekrar buraya gelmek zor olacak. Biz son dakikaya kadar maçın tamamlanabilnmesi için elimizden geleni yaptık. Keşke maç tamamlanabilseydi."