Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Lübnan’da bir Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot’ya yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduğunu belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'den paylaşımda bulundu.

Altun mesajında şu ifadelere yer verdi:

Fransız polisinin geçtiğimiz aylarda sokak gösterileri sırasında gazetecilere yönelik şiddetiyle birlikte düşünüldüğünde, Fransa’nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer hâline geldiği ortadadır.

"SAVAŞ SUÇLUSUNUN GALİP GELMESİNE TAMAH EDİYOR"

Sayın Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor; gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor; sırf kendisi çok arzuladığı için Libya’da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor.”