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HABERTURK.COM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Çevreci politikalar ve yenilenebilir teknolojilerle" ilgili bir paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şunları kaydetti: "Yenilikçi fikirleri ve üreten eli destekliyor, yeşil bir gelecek ve çocuklarımızın henüz yaşamadığı her anı güzelleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Çevreci politikalarımız ve yenilenebilir teknolojilerdeki atılımlarımızla biz geleceğe hazırız."