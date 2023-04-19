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Haberler Gündem Politika Altun'dan "yenilenebilir teknoloji" paylaşımı
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İletişim Başkanı Altun'dan "yenilenebilir teknoloji" paylaşımı

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından "yenilenebilir teknoloji" ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Altun açıklamasında, "Çevreci politikalarımız ve yenilenebilir teknolojilerdeki atılımlarımızla biz geleceğe hazırız" ifadelerini kullandı

Altun'dan
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HABERTURK.COM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Çevreci politikalar ve yenilenebilir teknolojilerle" ilgili bir paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şunları kaydetti: "Yenilikçi fikirleri ve üreten eli destekliyor, yeşil bir gelecek ve çocuklarımızın henüz yaşamadığı her anı güzelleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Çevreci politikalarımız ve yenilenebilir teknolojilerdeki atılımlarımızla biz geleceğe hazırız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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