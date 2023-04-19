İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Çevreci politikalar ve yenilenebilir teknolojilerle" ilgili bir paylaşımda bulundu.
Altun paylaşımında şunları kaydetti: "Yenilikçi fikirleri ve üreten eli destekliyor, yeşil bir gelecek ve çocuklarımızın henüz yaşamadığı her anı güzelleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Çevreci politikalarımız ve yenilenebilir teknolojilerdeki atılımlarımızla biz geleceğe hazırız."
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 19, 2023
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