Altun: Kıbrıs Türkleri’nin hak ve hukukunu savunacağız

Fahrettin Altun Twitter hesabında şu sözlere yer verdi:

Kıbrıs Türkleri’nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs’ın eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısını güçlendirerek Kıbrıs Türkleri’nin daha müreffreh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Tüm imkanlarımızla Kıbrıs’taki kardeşlerimizin yanındayız. Ayrımız gayrımız yok, bir ve beraberiz. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle imzaladığımız anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız.