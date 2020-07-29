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İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından başlayan “Atatürk, Cumhuriyet ve hilafet” tartışmalarını değerlendirdi.

Akşam gazetesine konuşan Altun, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının Türkiye ve İslam dünyasında büyük heyecan uyandırdığını, ancak Türkiye’nin ilerlemesine engel olmaya çalışan çevrelerin buna karşı ‘Atatürk’ ve ‘Cumhuriyet’ üzerinden suni tartışmalar başlatmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Fethin en önemli hatırası Ayasofya’nın hangi şartlar altında 500 yıllık camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın bir anlamı olmadığına, kalmadığına inanıyorum. Önemli olan, ulu mabedin yeniden asli işlevine, bağlayıcı bir hukuki belge olan vakfiyesinde belirtilen misyonuna dönmüş olmasıdır” sözlerini anımsatan Altun, şöyle devam etti:

"HİLAFET TARTIŞMALARI ANLAMSIZ"

"Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması geçmişe değil bugüne ve geleceğe sözümüzün, kararlılığımızın bir ifadesidir. İdeolojik saiklerle milli ve manevi değerlerimizi karşı karşıya getirme çabaları beyhudedir. Milletimiz zaten bu yararsız tartışmalara prim vermedi, vermeyecektir. Ülkemizin artık yapay karşıtlıklarla kaybedecek vakti, enerjisi yok. Yürüyecek daha çok yolumuz var. Bağımsızlık mücadelemiz bir bütündür ve devamlılığı vardır. Bu ruhla hareket eden her bir bireyin geçmişe bakışı da bu minvaldedir.

Şunu kimse hatırından çıkarmasın; Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzı radikalizmi dışlar. Radikalizmin her türüne karşıyız. Ayasofya bağlamında ortaya atılan hilafet tartışmalarını da anlamsız ve beyhude buluyoruz. Bunun Türkiye siyasetinde bir karşılığı da yoktur."

"BİR KESİMİ KIŞKIRTMAK İSTİYORLAR"

Altun, rejim tartışması başlatılmasına "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası üzerinden toplumun bir kesimini kışkırtmak için uğraşıyorlar. Kaybettikleri imtiyazlarını “Cumhuriyet” ya da “Atatürk” kılıfı ile tekrar sağlamak hedefindeler. Ancak akıl ve izan sınırlarını aşan girişimlerle toplumsal fay hatlarını harekete geçirmeye çalıştıklarını feraset sahibi milletimiz görüyor. Yapay tartışmalarla toplumsal alanı zehirlemeye, siyaset alanını daraltmaya, iç ve dış vesayet odaklarını canlandırma hevesindeler" ifadeleriyle tepki gösterdi.