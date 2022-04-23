Altyapıdaki değişiklikle artış geldi

Hidayet Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk’ün aydınlık bir gelecek için çocuklara bayram olarak hediye ettiği bu özel günde, daha fazla çocuğumuzun ve gencimizin gelişimine sporla destek olduğumuz için mutluyuz." ifadelerine yer verdi.

TBF Başkanının infografik paylaşımında, gerçekleştirilen talimat değişiklikleri ve düzenlemelerin ardından son 4 sezonda Altyapı Bölge Şampiyonaları’nda mücadele eden sporcu sayısı 14 yaş altı kızlarda yüzde 130, 14 yaş altı erkeklerde yüzde 81 oranında artış gösterirken, 16 yaş altı kızlarda yüzde 169, 16 yaş altı erkeklerde yüzde 91, 18 yaş altı kız sporcu sayısında yüzde 200, 18 yaş altı erkek sporcu sayısında ise yüzde 97’lik artış kaydedildiği bilgisi yer aldı.