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        Haberler Spor Futbol Alvaro Negredo, 39 yaşında futbolu bıraktı! - Futbol Haberleri

        Alvaro Negredo, 39 yaşında futbolu bıraktı!

        Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alvaro Negredo, 39 yaşında futbol hayatına nokta koydu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 17:05 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:05
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        Alvaro Negredo futbola veda etti!
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        Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Beşiktaş gibi önemli takımlarda forma giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.

        X hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey için teşekkürler, futbol." notunu paylaşan İspanyol oyuncu, son olarak La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giymişti.

        Alvaro Negredo kariyerine 716 maça çıktı ve 269 gol 88 asist yaptı.

        İspanyol forvet, 2017-18 sezonunda katıldığı Beşiktaş'taa 45 maçta 15 gol 9 asistlik performans sergilemişti.

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