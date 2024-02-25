Alves Kablo kaç lot verdi? Alves Kablo halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman işlem görecek?
Alves Kablo halka arz sonuçları SPK tarafından açıklanıyor. 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilen Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. sonuçlarının açıklanmasının ardından ALVES Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada gözler "Alves Kablo kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna çevrildi. İşte Alves halka arz BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...
Alves Kablo halka arz sonuçları bekleniyor. 19,45 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının bireysele eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Talep toplama sürecinin geride kalmasının ardından yatırımcılar Alves Kablo'nun borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...
ALVES KABLO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde ve 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.
ALVES KABLO HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Alves Kablo halka arz hisse fiyatı 19,45 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
ALVES KABLO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Alves Kablo halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla kişi başına düşen lot miktarına dair tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
ALVES KABLO HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Alves Kablo halka arz sonuçları henüz belli olmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ALVES KABLO KAÇ LOT VERİR?
Alves Kablo halka arzında paylar bireysele eşit dağıtılacak olup bireysel katılım göre olası pay dağıtımı şu şekilde olacak:
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (311 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (252 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (213 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (194 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (175 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (155 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).