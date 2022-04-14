Alzaymır hastası kayıp 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'in Aydıncık ilçesinde ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu alzaymır hastası 87 yaşındaki Mustafa Kuş aranıyor.

İlçe merkezine yakın Yeni Mahalle'de yaşayan Mustafa Kuş'un yakınları, dün akşam jandarmaya kayıp müracaatında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, ilçenin doğu kısmında ormanlık alanın girişindeki güvenlik kameralarından yaşlı adamın görüntülerini tespit etti.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, AKUT ve vatandaşlar da destek verdi.

İz takip ve canlı arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmaların devam ettiği bildirildi.