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        Haberler Sağlık Alzheimer hastaları sabah yogasında buluşuyor; egzersiz, hastalık hızını azaltıyor

        Alzheimer hastaları sabah yogasında buluşuyor; egzersiz, hastalık hızını azaltıyor

        Adana'da Alzheimer hastaları ve yakınları fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için yoga etkinliğinde buluştu. Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Doç. Dr. Ahmet Evlice, "Dünya genelinde Alzheimer hastalığında egzersiz yapanlarla yapmayanların karşılaştırıldığı çalışmalar var. Buna göre egzersiz yapanların beyninin daha çok korunduğu, beyinde küçülme durumunun hızının azaldığı gösterilmiş. Hiçbir aktivitede bulunmayan kişilerde ise beyindeki küçülme hızlanıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 26.10.2023 - 10:46
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        Egzersiz, Alzheimer hızını azaltıyor
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        Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi, kent genelindeki Alzheimer hastaları ve yakınları için Yüreğir ilçesindeki millet bahçesinde yoga etkinliği düzenliyor. İki haftada bir her yaş grubundan çok sayıda kişi, dernek yönetiminin gözetiminde sabah saatlerinde bir araya gelerek dinlendirici müzikler ve doğa atmosferinde yoga yapıyor. Bu hasta grupları ve yakınları için fiziksel aktivite ve sosyalleşmenin önemini vurgulayan Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Doç. Dr. Ahmet Evlice, yoganın Alzheimer hastalığı için önemini anlattı.

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        ‘FİZİKSEL AKTİVİTE VE DİYET BİRLEŞTİĞİNDE ÖNLEYİCİ GÜÇ OLUYOR’

        Fiziksel aktivite ile birlikte diyeti bir arada yapanlarda daha iyi sonuçlar ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Evlice, "Açık havada, böyle güzel bir yerde buluşmak, karşılıklı sohbet etmek hastalarımıza iyi geliyor. Ayrıca hem fiziksel egzersiz hem de diyet birleştiğinde Alzheimerı önlemede ciddi önleyici bir etki yarattığını söyleyebilirim. Bunun dışında hastalarımıza haftada 3 gün yarım saat, 45 dakika yürüyüş öneriyoruz.

        Yoga da bir fiziksel aktivitedir. Dünya genelinde yapılan çalışmalar fiziksel aktivitelerin Alzheimer hastalığını önlemede ve Alzheimer olduktan sonra da bellek gelişiminde çok etkili olduğunu gösteriyor. Alzheimer hastalığında egzersiz yapanlarla yapmayanların karşılaştırıldığı çalışmalar var. Buna göre; egzersiz yapanların beyninin daha çok korunduğu, beyinde küçülme durumunun hızının azaldığı gösterilmiş. Hiçbir aktivitede bulunmayan kişilerde ise beyindeki küçülme hızlanıyor" diye konuştu.

        Hasta yakınları da bu tip etkinliklerin hastalarını mutlu ve enerjik hissettirmesi, sosyalleşmelerine imkan vermesi açısından çok faydalı olduğunu belirtti.

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