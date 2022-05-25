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Haberler Gündem 3. Sayfa Alzheimer hastası kadın, 4. kattan düşerek öldü
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Bağcılar'da 4. kattan düşen Alzheimer hastası kadın öldü

İstanbul Bağcılar'da 4 katlı binanın son katındaki evlerinin penceresinden düşen, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Alzheimer hastası kadın, 4. kattan düşerek öldü
DHA

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2227 Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Z.P. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir şekilde son kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, binanın girişine düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Haberi alan kadının yakınları, olayın yaşandığı binaya gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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