Balıkesir'de 12 yıl önce Alzheimer tanısı konulan ve kullandığı ilaçların etkisiyle unutkanlık, depresyon ve idrar kaçırma gibi şikayetler yaşayan Engin Gülen, doğru teşhis ve tedavi sayesinde hayata tekrar bağlandı.

AA'nın haberine göre; emekli astsubay Engin Gülen, ilerleyen unutkanlık, sürekli uyuklama hali, iştahsızlık, kaybolma ve yalnız kalma korkusu gibi şikayetler üzerine hastaneye başvurdu.

12 YIL ÖNCE ALZHEIMER TANISI KONULDU

Balıkesir'de 12 yıl önce Alzheimer tanısı konulan ve son dönemde hastalığına bağlı ikili ilaç tedavisi uygulanan, psikotik problemler nedeniyle "antipsikotik" ilaç, idrar kaçırma şikayeti üzerine de başka bir ilaç kullanan Gülen, şikayetlerinin artması üzerine Ankara'ya gelerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde tedavi altına alındı.

Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlkin Naharcı başkanlığındaki ekibin "Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme" uygulaması ve tıbbi tedavinin düzenlenmesi ile hastanın unutkanlığı ve depresyonu önemli ölçüde giderildi.

İLAÇLARIN BİRÇOK YAN ETKİSİNE MARUZ KALDI

Doç. Dr. Naharcı, hasta kendilerine başvurduğunda yoğun depresyon ve anksiyete altında olduğunu, kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı bilişsel problemler, uyuklama hali ve idrar kaçırma gibi şikayetler yaşadığını belirtti.

"Hastaya hekim, psikolog, diyetisyen ve hemşire çalışması ile tıbbi hastalıkları, fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel durumu ve ihtiyaçlarını belirleyerek, tıbbi tedavi ve bakım planı yaptık" diyen Naharcı, tedavi aşamasında ilk olarak hastanın gereksiz kullandığı Alzheimer, idrar kaçırma ve antipsikotik ilaçlarının kesildiğini vurguladı.

Hastanın aynı zamanda belirlenen vitamin eksikliklerinin giderildiğini, beslenmesi ve günlük su tüketiminin düzenlendiğini aktaran Naharcı, her gün düzenli spor ve bilişsel aktiviteler yapması, hobileri ile tekrar uğraşması ve çevresindeki arkadaşları ile görüşmesi önerilen Gülen için antidepresan tedaviye de başlandığını söyledi.

ŞİMDİ TEK BAŞINA YAŞAYABİLİYOR

Naharcı, yaşlılarda çok sayıda ilaç ve uygunsuz ilaç kullanımının yaygın olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yaşlanma ile gerçekleşen bazı hafif bellek problemleri hekimler tarafından hastalık olarak algılanarak tedaviye başlanmakta, bireyin kullandığı ilaçlar çoğu zaman sorgulanmamakta ve bu durumda ilacın yan etkileri tedavi edilerek yeni bir ilaç yazılmakta, bu da hastanın sağlığını daha da olumsuz etkilemektedir. 65 yaş üstünde olan bireyler hastalıklarının ve yaşlılıkla ilgili problemlerinin çözüme kavuşturulması, koruyucu hekimlik uygulamalarından yararlanma ve sağlıklı yaşlanma ile ilgili bilgilenme için bir geriatri uzmanına başvurabilirler."

Hastanın kızı Nefise Ünsal da halen Geriatri Polikliniğinde düzenli takipleri devam eden Gülen'in sağlık durumuna ilişkin, "İlerleyen tarihlerde babam yavaş yavaş kendine güvenini tekrar kazandı, yürüyüşlere çıktı ve bahçesiyle ilgilenmeye başladı, ailesi ve arkadaşlarıyla daha sık görüşmeyi ve sohbet etmeyi tercih eder oldu, kısacası babam hayata tekrar bağlandı. Şu anki durumu harika. Balıkesir'den Ankara'ya tek başına gelebiliyor, tek başına yaşayabiliyor ve çok mutlu" şeklinde konuştu.