Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamalarından önemli satır başları;



- "Ulaşım maliyetlerini azaltarak Kazakistan'daki müteşebbislerimizin diğer yabancı ülke firmalarına karşı daha rekabetçi hale gelmesini amaçlıyoruz. Bu konuda Kazakistan hükümetiyle iyi ilişkiler içerisindeyiz"

- "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Hazar denizindeki limanlara kadar ulaşması ve Hazar denizindeki deniz ulaşımıyla ilgili altyapının ve tren feri hatlarının hizmete girmesi iş adamlarımıza önemli avantajlar sağlıyor"

- "Bakü-Kars-Tiflis demiryolu hattındaki ikinci kısım proje çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Kars ile Ankara arsındaki çalışmalarda projesi tamamlandıktan sonra yapım çalışmalarına başlayacağız"