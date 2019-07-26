seyahat acenteleri ve havayolları için yeni uygulama

190’ın üzerinde ülkede hizmet veren Amadeus, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Şirketin yeni hizmeti olan Amadeus Travel API'nin geliştirilmiş versiyonu, havayolu şirketlerine daha fazla teklif sunma ve seyahat acentelerine daha fazla içerik ve fonksiyona erişim şansı verirken, havayolları ile seyahat acentelerinin daha kişisel ve çeşitli seyahat deneyimleri sunmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Geçen yıldan itibaren canlı NDC rezervasyonları yapmaya başlayan ve Amadeus’un NDC [X] programının öncü müşterilerinden biri olan Travix, çözümün tasarımına katkıda bulundu.

Çözümün küresel lansmanıyla birlikte bazı seyahat acenteleri NDC bağlantısı aracılığıyla çözüme ve şirketin havayolu müşterilerinin içeriklerine ilk erişenler arasına katılacak. Çözümü ilk benimseyenler arasında, AERTiCKET, American Express Global Business Travel, BCD Travel, House of Travel ve entegre turizm grubu TUI gibi firmalar bulunuyor.



TÜM DÜNYAYA YAYILACAK

Seyahat acentelerinin mevcut sistemlerine entegre olan ve kendi özelleştirilmiş seyahat rezervasyon uygulamalarını kurmalarını sağlayan bir API olarak Amadeus Travel API, aşamalı bir şekilde dünyaya yayılacak. Öte yandan bu hamle, Amadeus'un NDC [X] programı aracılığıyla NDC’yi geliştirme taahhüdünü de yansıtıyor.

Amadeus Seyahat Kanalları Müşteri Operasyonları Başkan Yardımcısı Rudy Daniello, geçtiğimiz yıl boyunca acentelere NDC bağlantısı aracılığıyla sağlanan içeriklere erişim şansı verecek ölçeklendirilebilir ve kullanıcı dostu çözümler geliştirmek için NDC [X] ortaklarıyla çok çalıştıklarını belirterek, "Bugün bunu bir gerçeğe dönüştürmüş bulunmaktayız. Şu anki teknoloji ile, havayollarının NDC’nin dünya çapında benimsenmesi için ne tür yeni ve heyecan verici içerikler sunabileceklerini görmeyi dört gözle bekliyoruz. Önde gelen seyahat oyuncularıyla birlikte hareket ederek ve tüm müşterilerimize gerçek manada yenilikçi çözümler sunarak bu alanda öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Travix'in CEO'su John Mangelaars da NDC standartlarıyla uyumlu Web Servisleri Çözümünü geliştirmek, denemek ve hayata geçirmek konusunda Amadeus’la yakın iş birliği yapmanın çok önemli bir deneyim olduğunu söyledi. Mangelaars, "Çözüm sayesinde, NDC rezervasyonları ivme kazanıyor. Daha şimdiden bunun meyvelerini topluyoruz ve müşterilerimize farklı ve daha kişiselleştirilmiş teklifler sunuyoruz. Bugün dünya genelinde seyahat acentesi müşterilerine bu çözümü sunan Amadeus’u desteklemek bizim için büyük bir mutluluk." dedi.



NELER SAĞLIYOR

Amadeus Travel API'nin geliştirilmiş versiyonu NDC bağlantısı aracılığıyla yeni havayolu içerikleri ve ücretlerine erişim sağlamasının yanında; tüketici yolculuğunu yansıtan daha akıcı bir deneyimi garanti eden basitleştirilmiş alışveriş, sipariş ve ödeme akışı, yan hizmetlerin çapraz satışı ve branded ücretlerin ek olarak satışı, ücret iadesi, iptal ve değişim seçeneklerini dahil eden değişim ve iptal fonksiyonları, NDC rezervasyonlarının acentelerin aşağı yönlü süreçlerine tam olarak entegre edilmesini sağlamak amacıyla orta ve arka ofis teknolojisine entegre edilmiş mutabakat sistemine sahip kredi kartı ve nakit ödeme süreci, müşterilerin mobil bir cihazda rezervasyon başlatma ve aynı rezervasyonu masaüstü bir cihazda bitirmeyi tercih edebilme esnekliğine sahip olması ya da tam tersini yapabilmesi için çoklu arayüzlerde çalışma optimizasyonu gibi imkanlar sağlayacak.