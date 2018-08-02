Amadeus Türkiye'den Fransa’daki Genel Merkeze atama

Türkiye’de turizm ve seyahat sektöründe geçirdiği uzun yılların ardından 15 Ağustos’ta yeni görevi için Amadeus’un Fransa Nice’de bulunan Genel Merkez Ofisi’ne Kıdemli Online Ticari Müdür olarak atanan Eric Willems, “Türkiye’de geçirdiğim başarılı ve verimli 15 yılın ardından 15 Ağustos’ta buradan ayrılarak Amadeus’un Fransa Nice’teki Genel Merkez Ofisi’ne geçeceğim. Bu yılın Şubat ayında Orta ve Güney Avrupa Kıdemli Online Ticari Müdürlüğü’ne terfi ederek kademeli olarak bu yeni pozisyona geçmiş bulunuyorum” dedi.

Türkiye stratejik olarak sorumluluk alanında olmaya devam edeceği için düzenli aralıklarla Türkiye’ye ziyaretlerde bulunacağını vurgulayan Eric Willems, “Amadeus’un, Orta ve Güney Avrupa bölgesinde bulunan 16 ülkedeki online müşterilerimizden sorumlu olacağım. Bu yeni pozisyona geçişim, Amadeus’un dünya çapındaki organizasyonel gelişiminin bir parçası. Amadeus olarak iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılamak için seyahat acentelerimize dönük ticari faaliyetlerimizi küresel ölçekte Kurumsal/TMC, Retail, Online olarak organize ettik. Bu gelişim Amadeus ile iş ortaklarımızın ilişkisini olumlu yönde etkileyecek ve iş ortaklarımız için çok daha verimli iş fırsatları yaratacak” diye konuştu.

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