Amal Clooney'in ön sözüyle 'Son Kız'

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Nadia Murad, Kuzey Irak'ta küçük bir kasaba olan Koço'da doğup büyümüştü. Çobanlık ve çiftçilikle yaşamını sürdüren sıradan bir Ezidi ailesine mensuptu. Okula gidiyor, tarlada çalışıyor, tarih öğretmeni olmak ya da bir kuaför salonu açmak gibi hayaller kuruyordu.
Nadia Murad, henüz yirmi bir yaşındayken 15 Ağustos 2014'de IŞİD militanları köyünde yaşayan halkı katletti: Erkekleri ve seks kölesi olamayacak kadar yaşlı olan kadınları öldürdü. Nadia'nın annesi ve altı ağabeyi de öldürülenler arasındaydı ve bedenleri toplu mezarlara atıldı. Nadia, Musul'a götürülerek binlerce Ezidi kızı ile birlikte IŞİD'in köle pazarlarında satıldı. Birçok militan tarafından tutsak edildi, defalarca tecavüze uğradı ve dövüldü. Nihayet Musul sokaklarında kıl payı kaçmayı başardı ve en büyük oğullarının Nadia'yı kurtarmak uğruna hayatını tehlikeye atacağı Sünni Arap bir ailenin yanına sığındı.
2018'de Nobel Barış Ödülü alan Nadia Murad'ın hikâyesi tüm dünyanın dikkatini süregelen soykırıma çekti. Bir hikâyeden çok daha fazlası; insanın hayatta kalma dirayetinin bir kanıtı, kayıp bir ülkeye ve savaşla paramparça edilen bir halka serenat, tüm dünya için bir harekete geçme çağrısı ve soykırım mağdurları için umut ışığı oldu. Murad, dünyada başka hiçbir kız aynı acıları yaşamaması için 'Son Kız'ı yazdı. Kitabın ön sözünü George Clooney'in eşi Amal Clooney yazarken sunumu Zülfü Livaneli yaptı.
Amal Clooney'in ön sözü şöyle; "İnsan hakları avukatı olarak çoğunlukla işim susturulanların sesi olmaktır; örneğin hapisteki gazetecilerin ya da mahkemede mücadele veren savaş suçu kurbanlarının... Onu kaçırıp köle yaptıklarında, ona tecavüz ve işkence ettiklerinde ve bir gün içinde ailesinin yedi ferdini birden öldürdüklerinde de şüphe yok ki IŞİD, Nadia'yı susturmayı denemişti. Ama Nadia susturulmayı reddetti. Hayatın ona verdiği bütün etiketlere karşı çıktı: Yetim. Tecavüz mağduru. Köle. Mülteci. Bunların yerine yenilerini yarattı: Sağ kalan."
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