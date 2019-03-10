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"İnsanlar benim ucube ve ameliyat bağımlısı olduğumu söylüyor, ancak ben başkalarına benzemek istemiyorum. Dik durmak istiyorum" diyen Alves, "Bazıları aklımı sorguluyor ama aklı başında biriyim. Ben güzel doğmadım. Gençken çok fazla bedensel eleştiri ve ayrımcılık yaşadım, bu konuda bir şeyler yapabildiğim için şanslıyım" dedi.