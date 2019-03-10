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Amanda Ahola, Barbie bebeğe benzemek uğruna ölümden döndü!

Giriş: 10.03.2019 - 11:51 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Barbie bebeğe benzemek uğruna defalarca bıçak altına yatan 21 yaşındaki Finlandiyalı Amanda Ahola, "16 yaşındayken bunları planlamaya başladım. Kendimle ilgili bu vizyonum vardı, Barbie'ye benzemiyordum ve bu yüzden sadece bir şeyleri değiştirmeye başladım" dedi

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    Barbie bebeğe benzemeye çalışmak adeta bir salgına dönüştü. 

  • 2Amanda Ahola, Barbie bebeğe benzemek uğruna ölümden döndü
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    Barbie bebeğe ya da Ken bebeğe benzemek isteyen onlarca kişi, gözünü kırpmadan defalarca bıçak altına yatıyor. 

  • 3Amanda Ahola, Barbie bebeğe benzemek uğruna ölümden döndü
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    Sevdikleri karakterlere benzemek uğruna kaburgalarını aldıran da var, göz rengini operasyonla tamamen değiştiren de...

  • 4Amanda Ahola, Barbie bebeğe benzemek uğruna ölümden döndü
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    Barbie bebeğe benzemek uğruna defalarca bıçak altına yatan bir diğer isim de 21 yaşındaki Finlandiyalı Amanda Ahola.

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    Ahola, Barbie bebeği mükemmel bir güzellik unsuru olarak kabul ediyor. Estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Ahola, "Ben de onun gibi mükemmel olmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.

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    "İnsanlar bana sahte veya Barbie'ye benziyorsun dediğinde bu beni mutlu ediyor" dedi.

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    Estetik operasyonlar için defalarca ameliyat olan Ahola, ölümden döndüğünü açıkladı. Ameliyatlar için ailesinden maddi destek almadığını söyleyen genç kadın para biriktirmek için temizlik de dahil çeşitli işlerde çalıştığını söyledi. 

  • 8Amanda Ahola, Barbie bebeğe benzemek uğruna ölümden döndü
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    16 yaşındayken bunları planlamaya başladığını kaydeden Ahola, "Kendimle ilgili bu vizyonum vardı, Barbie'ye benzemiyordum ve bu yüzden sadece bir şeyleri değiştirmeye başladım" dedi.

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    "KISA SÜRELİĞİNE TADİLATTAYIM"

    Barbie bebeğin sevgilisi Ken bebeğe benzemek için 7 saatlik bir estetik operasyon geçiren Samet Liçina'ya ameliyatta altı farklı işlem uygulandığı açıklandı.

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    Yerli Ken bebek Liçina, Ken bebeğe benzeyebilmek için daha önce de operasyon geçirdiğini söyledi.

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    Sosyal medya hesabında, "Kısa süreliğine tadilattayım" yazarak, fotoğraf paylaşan Liçina'ya desteğin yanı sıra, eleştiri yorumları da geldi.

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    Bu tip operasyonlar birçok kişi tarafından tercih ediliyor. 

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    Ken bebeğe benzemek için bıçak altına yatan bir diğer isim ise 35 yaşındaki Rodrigo Alves'ti. Alves, geçirdiği yüzlerce estetik operasyonla tartışma konusu yaratmıştı. 

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    60 kozmetik cerrahi ve 100'den fazla estetik prosedürden geçen Alves, "Yaşım ilerlediği zaman cinsiyetimi değiştirebilir ve Barbie'ye dönüşebilirim. Hayatta ne olmak istediğimizle ilgili gücümüz var" açıklamasında bulunmuştu. 

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    "UCUBE VE AMELİYAT BAĞIMLISI OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR"

    35 yaşındaki Rodrigo Alves, dikkat çekici görüntüsü ve geçirdiği yüzlerce estetik operasyonla tartışma konusu olsa da son yaptığı açıklama şaşırttı.

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    Alves, "Yaşım ilerlediği zaman cinsiyetimi değiştirebilir ve Barbie'ye dönüşebilirim. Hayatta ne olmak istediğimizle ilgili gücümüz var" açıklamasında bulundu.

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    Rodrigo, değişen görünümüyle ilgili olarak olumsuz yorumlar aldığını ancak bu durumun onu hiç rahatsız etmediğini belirtti.

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    "İnsanlar benim ucube ve ameliyat bağımlısı olduğumu söylüyor, ancak ben başkalarına benzemek istemiyorum. Dik durmak istiyorum" diyen Alves, "Bazıları aklımı sorguluyor ama aklı başında biriyim. Ben güzel doğmadım. Gençken çok fazla bedensel eleştiri ve ayrımcılık yaşadım, bu konuda bir şeyler yapabildiğim için şanslıyım" dedi.

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