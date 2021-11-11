Hatay Amanoslar'da operasyon başlatıldı! 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı'nca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay İlinde "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli" Operasyonu başlatıldı.

718 PERSONEL OPERASYONA KATILIYOR

Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (718) personel, (62 operasyonel tim) görev alıyor.

"BAŞARILI BİR BİÇİMDE DEVAM EDİYOR"

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği bildirildi.