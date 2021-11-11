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Haberler Gündem Güvenlik AMANOSLARDA OPERASYON! Son dakika: Hatay Amanoslar'da operasyon başlatıldı! - Haberler
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Hatay Amanoslar'da operasyon başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı'nca Hatay'da, Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı. Operasyona 718 personelin katıldığı öğrenildi

AMANOSLARDA OPERASYON! Son dakika: Hatay Amanoslar'da operasyon başlatıldı! - Haberler
Hatay Amanoslar'da operasyon başlatıldı!
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'nca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay İlinde "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli" Operasyonu başlatıldı.

718 PERSONEL OPERASYONA KATILIYOR

Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (718) personel, (62 operasyonel tim) görev alıyor.

"BAŞARILI BİR BİÇİMDE DEVAM EDİYOR"

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği bildirildi.

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