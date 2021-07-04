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Amasra'da denizde hortum oluştu

Bartın'ın Amasra ilçesi Çakraz sahilinde, denizde hortum oluştu. Hortum bir süre sonra denizde kayboldu.

Amasra'da denizde hortum oluştu

Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde hortum oluştu. Beldede bulunanlar büyük korku yaşadı. Kumsala 300 metre açıkta oluşan hortumu gören turistler cep telefonu ile hortumu görüntüledi. Hortum denizde 15 dakika etkili olduktan sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle Bartın Kurucaşile yolu Curunlu köyünde yola ağaç devrildi. Ağaç nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.

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