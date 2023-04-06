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Amasra'daki faciadan aylar sonra acı gelişme

Amasra'daki maden kazasından yaklaşık 5 buçuk ay sonra acı bir gelişme yaşandı. İstanbul'da tedavi gören Ayhan Akgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp dün yaşamını yitirdi. Aynı patlamadan kardeşi Umut Akgül'ün de yaralı kurtulduğunu belirten ağabey Selahattin Akgül, "Kardeşim Ayhan, görüştüğümüz zaman yer üstünde olduğunu söylüyordu ama yer altındaymış" dedi

Amasra'daki faciadan aylar sonra acı gelişme
DHA

Maden patlamasından 5 ay 22 gün sonra ölen işçi, yer altında çalıştığını ailesine söylememiş

DHA'nın haberine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde, 42 işçinin öldüğü maden ocağındaki patlamada yaralanan ve 5 ay 22 gündür tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden işçi Ayhan Akgül'ün (38), Çanakçılar köyündeki evine Türk bayrağı asıldı.

Aynı patlamadan kardeşi Umut Akgül'ün (40) de yaralı kurtulduğunu belirten ağabey Selahattin Akgül, "Kardeşim Ayhan, görüştüğümüz zaman yer üstünde olduğunu söylüyordu ama yer altındaymış" dedi.

Amasra ilçesinde, 14 Ekim 2022'de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada, 42 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi de yaralandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 5 ay 22 gün boyunca tedavi gören Ayhan Akgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp dün yaşamını yitirdi. Akgül'ün, Amasra ilçesi Çanakçılar köyündeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

"İYİLEŞMESİNİ BEKLİYORDUK AMA OLMADI"

Ayhan Akgül'ün taziyeleri kabul eden ağabeyi Selahattin Akgül (45), "Kardeşimin İstanbul'daki tedavi süreci çok zorlu geçti. Gittik, geldik, orada bekledik. Kalacağımız yer olmasına rağmen bizim için çok zorlu oldu. Biz hastamızın bir an önce iyileşmesini bekliyorduk ama olmadı. Kardeşim ilk başlarda hastanede konuşuyordu, sonrasında enfeksiyon kaptı. Daha sonra da uyanmadı. 2012 yılında kurayla, kardeşim, ocağa girdi. O zaman sınavla girince çok sevinmişti. Biz de 'Bak, dikkat et' diye telkinde bulunuyorduk. İlk başlarda kardeşim yer üstünde görev yapıyordu. Daha sonra madene yeni mekanizasyon sistemi gelince yer altına girdi. Patlama olduğu gün ben, 'Yer üstündedir' dedim. Biz onunla görüştüğümüz zaman yer üstünde olduğunu söylüyordu ama yer altındaymış. Diğer kardeşim Umut Akgül de maden kazasından yaralı olarak kurtulmuştu. Türkiye'mizin başı sağ olsun" dedi.

Maden ocağında 2012'den beri mekanizasyon işçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ayhan Akgül'ün, yarın, cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Amasra ilçesi Çanakçılar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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