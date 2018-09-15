Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıkta çökme meydana geldi

15.09.2018 - 16:49 | Güncelleme: DHA

Bartın'ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin altında bulunan kayaların bir bölümünde yağmur yağışı sonrasında çökme meydana geldi

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Bartın'ın Amasra ilçesine 24 saatte metrekareye 46 kilogram yağış düştü. DHA'nın haberine göre şiddetli yağmurun sonrasında kale duvarlarının altında bulunan kayalarda kısmi çökmeler yaşandı. Roma döneminde yapılan Amasra Kalesi'nin Boztepe Mahallesi'ndeki kale duvarlarının alt tarafında bulunan kayalık bölüm sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. Vatandaşların büyük korku yaşadığı çökme sırasında sarsıntı olduğu bildirildi.

Amasra'da yaşayan Nazmi Boncukçu, dün geceden bu yana ilçeye aşırı yağmur düştüğünü söyleyerek, "Sabah saatlerinde Boztepe Mahallesi'nde büyük bir gürültü duyduk. Biz deprem sandık ama sonra baktık ki kale duvarlarının altında bulunan kayalar çökmüş. Amasra Kalesi´nde zaman zaman çökmeler ve çatlaklar oluştu. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Yoksa Amasra kalemizin altında oluşacak oynamalar daha büyük hasarlara yol açabilir" dedi.

2013 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. En son, 2017 yılında surlarda temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar yapıldı.

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