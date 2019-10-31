Amasya çöreği tarifi, nasıl yapılır?

Amasya Çöreği nasıl yapılır? Özellikle Merzifon bölgesinde yapılan Amasya’nın en çok yenen lezzetidir. Dövülmüş haşhaş ve cevizle buluşan Amasya Çöreği burma şeklinde yapıp afiyetle yiyoruz. Yolunuz Amasya’ya düşerse yemeden geçmeyin derim. Önünüzde fokurdayan semaverin eşliğinde yiyebilirsiniz.
Amasya Çöreği Malzemeler;
- 7 su bardağı elenmiş un
- 2,5 bardağı ılık su
- 1,5 yemek kaşığı kuru maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Hamuru açmak için zeytinyağı gerekir.
Amasya Çöreği İç Harcı için:
- 1,5 su bardağı dövülmüş haşhaş
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı ceviz içi
Amasya Çöreği Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Amasya Çöreği Yapılışı;
- Hamuru yoğurma kabını alalım.
- Toz şeker, kuru maya ve ılık suyu alıp iyicene eriyene kadar karıştıralım.
- Maya ve şeker eridikten sonra elediğimiz unu ve tuzu ekleyelim.
- Ele yapışmayacak şekilde bir hamur elde edene kadar yoğuralım.
- Hamurun iyi kabarması için 7-8 dakika kadar yoğurmaya devam edelim.
- Hamuru yoğurup beze haline getirelim.
- Beş eşit beze parçası elde ettiğimiz hamurun üzerini streç filmle sarıp 15 dakika bekleyelim.
- Hamur beklerken iç harcımızı hazırlayalım.
- Zeytinyağını, haşhaşı güzelce karıştırıp homojen bir karışım elde edelim.
- Bekleme süresinin sonunda hamurları açacağınız zemin üzerine bir yemek kaşığı yağı dökelim ve bezelerden birini açalım.
- Hamur bezesinin üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağı dökelim.
- Bir merdane yardımıyla servis tabağından biraz büyük olacak şekilde açalım.
- Açmış olduğumuz hamuru yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.
- Hamurun içerisine haşhaş ve cevizi güzelce yayın ve üzerine ceviz serpiştirin.
- Kalan bezeleri aynı işlemi tekrar ederek yapalım.
- En üste koyduğumuz hamura iç harçtan koyamayalım.
- Sadece haşhaştan koyalım.
- Hamuru elinizle tepsiye bastırıp kenar kısımlarına değene kadar açalım.
- Hamuru bir bıçak yardımıyla tam ortadan ikiye keselim.
- İki parça hamuru üst üste koyalım.
- Üst üste koyduğumuz hamurları kenar kısımlarından başlayarak 3 cm kalınlığında şeritler kesmeye başlayalım.
- Şeritleri elinizle biraz uzattıktan sonra burgu haline getirin.
- Burgu haline getirdiğimiz hamur şeritlerini tepsiye yan yana dizin.
- Bütün hamurları aynı şekilde yapmaya devam edelim.
- Elinizle tamamen bastırarak burgu şeritlerin arasında boşluk kalmayacak şekilde dizin.
- Yumurta sarısı ve yağı hamurun üzerine bir fırça yardımıyla sürelim.
- Fırını 100 derece sıcaklığında 10 dakika boş çalıştırın sonra kapatın.
- Kapattığınız fırının içerisine 20 dakika bekletin bu hamurunuzun daha iyi kabarmasını sağlayacaktır.
- Ardından sıcaklığı 200 dereceye alın ve 20-25 dakika üstü kızarana kadar pişirin. Dilimlere ayırarak servis edebilirsiniz.
Amasya Çöreğinin Püf Noktası:
- Zeytin yağı dışında bir yağ koyabilirsiniz ancak zeytinyağı kullanmak çöreğinizi kıyır kıyır yapacaktır.
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