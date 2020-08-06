Amasya'da ambulans helikopter 7 günlük bebek için havalandı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen Sevda Bulut için yetkililerden yardım istendi.Sağlık Bakanlığının talimatıyla Ankara'dan havalanan ambulans helikopter, Amasya 12 Haziran Stadı'na indi.Ambulansla hastaneden getirilen bebek, helikopterle Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR