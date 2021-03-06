Amasya'da bir kadın sokakta bulduğu altın dolu keseyi sahibine teslim etti

AA

Şeyhcui Mahallesi'nde alışveriş yaptığı sırada yerde içinde altın olan kese bulan 61 yaşındaki Suna Aylak, durumu polise bildirdi.

Polisin yaptığı incelemede, kesenin içinde 70 bin lira değerinde 3 altın yüzük, 31 çeyrek altın, 5 bilezik, 1 altın kolye, 1 altın küpe bulunduğu belirlendi. Polis, alyans yüzükte yazan isimden kesenin, Tekbir Kanar'a ait olduğunu tespit etti.

Polis merkezine çağrılan Kanar'a altınları, Aylak tarafından teslim edildi.

- "Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim"

Aylak, ömrü boyunca haram yemediğini, çocuklarına da yedirmediğini dile getirerek, "Keseyi bulunca içini açıp baktığımda altınlarla karşılaştım. Oğlumla hemen polise haber verdik. Sahibinin bulunmasına çok sevindim." dedi.

Kanar ise yıllardır bir tekstil fabrikalarında çalışarak bu birikimi yaptığını belirterek, "İlk çocuğum tüp bebek tedavisiyle olmuştu. İkinci çocuğuma da aynı yöntemle sahip olmak istiyorum. Bunun için birikim yapıyordum. Düşürdüğümde çok üzüldüm. Polis arayınca dünyalar benim oldu. Suna ablaya ve polislere çok teşekkür ediyorum. Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim." diye konuştu.