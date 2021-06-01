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Amasya'da dolu ve sağanak etkili oldu

Amasya'da aniden bastıran dolu yağışı ve sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri, köylerde bulunan ev ve ahırlar zarar gördü.

Amasya'da dolu ve sağanak etkili oldu
AA

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, merkeze bağlı, Yolyanı köyü ve Boğaköy'de yağıştan zarar gören ev ve ahırlar ile tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve yer yer dolu yağışı nedeniyle üreticilerin meyve ve sebze ürünlerinde zararlar olduğunu söyledi.

Olayın ardından ilk etapta İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü görevlilerinin derhal köylere yönlendirildiğini, zarar tespit ekiplerinin bölgede raporlama çalışmalarına başladığını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu noktada devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacak ve üreticilerimizin bu süreci en hafif şekilde atlatmaları için gerekli tedbirler alınacaktır. Yapılan ön tespitler sonucu zarar gören çiftçilerimizin üretim alanlarında lokal hasarlar olduğu görülmüş olup, bu hasarlar Tarım Sigortaları kapsamında eksperler tarafından tutulacak raporlar neticesinde karşılanacaktır. Böyle afetlerle bir daha karşılaşmamamızı temenni ediyor, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ve Amasya'mıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum."

İncelemeleri sırasında köy muhtarları ile ev, ahır ve ekili arazileri zarar görenlerle de görüşen Masatlı, altyapı hasarlarının onarılması ve hasar tespit çalışmalarının süratle bitirilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Taşova-Erbaa kara yolunda ise yağışla oluşan sel ve çamur nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yolda araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yolda ulaşım yeniden kontrollü sağlanırken, belediye ekipleri de temizlik çalışmalarına destek verdi.

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