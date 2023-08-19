Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Amasya'da kötü koku ihbarı yapılan dairede cansız beden bulundu

        Amasya'da kötü koku ihbarı yapılan dairede cansız beden bulundu

        Amasya'da bir apartmanın 2'nci katından kötü koku geldiği ihbarını alan ekipler, pencereden girdikleri dairede 55 yaşındaki Mustafa Yıldırım'ı ölü olarak buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kötü koku ihbarı yapılan dairede cansız beden bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Amasya'da 4 katlı binanın 2'nci katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve adrese gelen ekipler, pencereden girdiği evde yalnız yaşayan Mustafa Yıldırım'ın (55) cansız bedenini buldu.

        DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Şeyhcui Mahallesi Palmiye Sokak'taki AFAD Apartmanı'nda meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katından kötü koku yayıldığını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Adrese gelen ekipler, zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca itfaiye merdiveni yardımıyla pencereden eve girdi. Ekipler, yalnız yaşayan Mustafa Yıldırım'ı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir ize rastlanmayan Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Vücudunun kısmen çürümeye başladığı belirlenen Yıldırım'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopside belli olacak.

        #Son dakika haberler
        #Amasya
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KKTC ile BM arasında 'yol' krizi
        KKTC ile BM arasında 'yol' krizi
        Galatasaray, Ziyech'i İstanbul'a getirdi
        Galatasaray, Ziyech'i İstanbul'a getirdi
        Galatasaray, Zaniolo transferini açıkladı!
        Galatasaray, Zaniolo transferini açıkladı!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        12 Dev Adam finalde!
        12 Dev Adam finalde!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde