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Haberler Gündem Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı - Güncel haberler
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Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı

Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı

Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı - Güncel haberler
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AA

Yaşar Tiryaki (60) idaresindeki minibüs, Ferhat Arası mevkisinde, Turgut Ceylan'ın (47) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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