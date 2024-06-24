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        Haberler Gündem Güncel Amasya'da soğuk hava deposunda yangın | Son dakika haberleri

        Amasya'da soğuk hava deposunda yangın

        Amasya'da bir firmaya ait soğuk hava deposunda yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği depodaki yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:09
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        Soğuk hava deposunda yangın
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        Amasya'nın Kızseki mevkisinde bulunan bir soğuk hava deposunda, plastik malzemelerin olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Amasya ve Taşova belediyeleri itfaiye ekipleri gönderildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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        #Amasya
        #soğuk hava deposunda yangın
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