Amasya'da su kuyusuna düşen kedi yavrusu AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı

AA

Yenidoğan Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusundan kedi sesi gelmesi üzerine ev sahibi Güler Akyürek, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuda bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, kurdukları halat sistemiyle kuyuya inerek kedi yavrusunu çıkardı.

Akyürek, ekiplere teşekkür ederek, "Gece sabaha kadar kuyuda bağırdı durdu. Sabaha kadar onunla birlikte ben de uyuyamadım. Amasya'dan gelen ekipler girdiler, kuyudan çıkardılar. Süt verdim, saç kurutma makinesi ile kuruttum. Çıktığında o kadar sevindim ki kendim düşsem o kadar üzülmezdim." ifadelerini kullandı.