Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Amasya'da tepki çeken görüntü: Köpeğe eziyet eden sürücü yakalandı | Son dakika haberleri

        Amasya'da tepki çeken görüntü: Köpeğe eziyet eden sürücü yakalandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir köpeğin, sürücü tarafından iple bağlandığı kamyonetin peşinden sürüklenerek götürüldüğü görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Amasya Valiliği, hayvana eziyet görüntüsünün ardından sürücü hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpeğe eziyet eden sürücü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, köyde kamyonetin arkasına bağlı köpeğin uzun süre sürüklendiği görüldü.

        Olayı kaydeden kişi, tepki gösterdiği kamyonet sürücüsüne defalarca "Köpeğe eziyet değil mi?" sorusunu yöneltti.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Amasya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Suluova ilçemizde bir köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur.

        Söz konusu haberle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli E.A. yakalanarak hakkında gerekli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda şüpheliye gerekli idari yaptırım da uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #köpeğe eziyet
        #Amasya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan atayacak
        Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan atayacak
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Beşiktaş'ta imza geliyor!
        Beşiktaş'ta imza geliyor!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Sendikalardan 2025 provası
        Sendikalardan 2025 provası
        Ali Koç’a Göztepe’den bir geçmiş olsun telefonu neden gitmiyor?
        Ali Koç’a Göztepe’den bir geçmiş olsun telefonu neden gitmiyor?