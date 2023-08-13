Amasya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Giriş: 13.08.2023 - 19:48
Alınan bilgiye göre, Artıkabat Mahallesi Ülkü Caddesi'ndeki yalnız yaşayan Ayhan Ören'den uzun süre haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Sağlık ekibiyle eve giren polis, Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ören'in cenazesi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Amasya'ya gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.