Türkiye Genel Seçimleri için beklenen gün geldi çattı. 14 Mayıs Pazar günü 64 milyon 113 bin 941 seçmen 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak. Sandık başına gidecek milyonlar hangi ilde kaç milletvekili adayı çıkacağını merak ediyor. TÜİK tarafından iletilen güncel nüfus bilgilerine göre hangi ilde kaç milletvekili çıkacağı netleşti. Peki, Amasya'dan kaç milletvekili çıkıyor? İşte Amasya milletvekili sayısı...

14 MAYIS 2023 AMASYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS 2023 2023 AMASYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ