AA

Amasya'dan Suriye'ye 105. insani yardım tırı yola çıktı



Amasya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 13 tır yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Dernek Başkanı Serdal Benli, Amasya-Samsun kara yolunda toplanan gönüllüler adına yaptığı açıklamada, Suriye'deki savaş mağdurlarına destek için başlatılan kampanyada, hayırseverlerden 345 ton un, 2,5 ton kömür, 1 ton bakliyat, 1,5 ton gıda, ayakkabı, giysi, çocuk bezi ve maması, soba, battaniye gibi yardım malzemeleri temin ettiklerini söyledi.

Amasya'dan Suriye'ye 105. yardım tırını göndereceklerini belirten Benli, yardımların, İHH İnsani Yardım Vakfının bölgedeki lojistik merkezi aracılığıyla, Suriye'deki ekmek fırınları ve çadır kentlere ulaştırılacağını bildirdi.

"Sadece kendimizi önemsediğimiz bir yaşam tarzı, İslami bir hayat olamaz." diyen Benli, şöyle devam etti:

"Her devirde muhtaç olduğumuz muhacir ve ensar kardeşliğini yeniden hatırlama ve hayata aktarma bilinciyle hareket etmemiz gerekir. Çünkü kamil bir Müslüman olabilmenin, dünyada ve ahirette cenneti elde etmenin yolu, Müslüman kardeşlerimizin haklarına riayet etmektir."

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil de Müslümanların kardeşliğine işaret ederek, "Bugün burada İslam'ın güzelliğini, bizlere verdiği güzel hasletleri beraber yaşıyoruz. Hamdolsun millet olmanın birliğine, beraberliğine hep beraber burada şahit oluyoruz." dedi.

İl Müftüsü Kadir Keşvelioğlu'nun duasının ardından, 13 tır yola çıktı.