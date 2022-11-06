Tur otobüsü, çekiciyle taşınan iş makinesine çarptı; 3 ölü, 8 yaralı (2)

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ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Amasya'nın Taşova ilçesinde tur otobüsünün, çekici ile taşınan iş makinesine çarptığı kazada ölü sayısı 3´e çıktı. Güler Güneş´in (52) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan otobüs sürücüsü Mustafa Dursun (62) ve Mehmet Kılıçarslan (65), tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralılar, Fazlı Kurt, Rıza Çağlar, Bektaş Şen, Ali Yücel, Ahmet Çelik, Özcan Yaman, Havva Demiryürek ve Sami Gül´ün de tedavilerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya

2022-11-06 12:05:25



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