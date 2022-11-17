Amasya'da yağ fabrikası kuyusunda tadilat yapan işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı

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Şerife Serap KARA/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, onarım çalışmaları sırasında yağ fabrikasının arıtma ünitesi kuyusunda baygın halde bulunan Hüseyin Ay (48) hayatını kaybetti, 5 işçi hastanede tedaviye alındı. İşçilerin, metan gazından zehirlenmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.

İlçe merkezinde yağ üretimi yapan fabrikada çalışan işçiler Sinan Kaplan, Mehmet Kalem, Hüseyin Ay, Emrullah Özer, Ceyhan Ayvalı ve Aydın Şenyüz, öğle saatlerinde onarım için arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya indi. Bir süre sonra işçilerin baygın halde bulunması üzerine fabrika yetkilileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kuyudan çıkarılarak, ilk müdahalede bulunulan işçiler, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Hüseyin Ay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yaşananlara ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılırken, işçilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merzifon Şerife Serap KARA

2022-11-17 22:27:35



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