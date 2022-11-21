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AMASYA´nın Merzifon ilçesinde Çorum´dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR´a çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Şerife Serap KARA/MERZİFON (Amasya), (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Amasya

2022-11-21 09:14:23



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