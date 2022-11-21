SOSYAL MEDYADAN SON PAYLAŞIMLARI
Amasya´nın Merzifon ilçesinde, Tolga Güleryüz dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği; Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de aralarında olduğu 8 kişinin yaralandığı tiyatrocuların sosyal medyada yoldayken paylaşımlar yaptıkları görüldü. `Baş Belası´ adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin, son durak olan Çorum'dan dönerken yaptıkları kaza öncesi minibüsten fotoğraf paylaştıkları, Ceyhun Fersoy'un ekip arkadaşları ve seyircilere teşekkür ettiği görüldü.
CEYHUN FERSOY´UN EŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMUŞ
Kazada yaşamını yitiren tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün, aynı kazadan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner ile saatler önce görüntülü konuştuğu ve Instagram'dan karşılıklı paylaşımlar yaptıkları görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya
2022-11-21 10:44:26
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